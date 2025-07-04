K. T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler İzleme Komite Toplantısı’na katıldı.

Fransa’nın Strazburg kentinde 3 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilen toplantıda, Yerel ve Bölgesel Demokrasi kapsamında, Avrupa Yerel Yönetimler ve Özerklik Şartı’nın, Polonya, Yunanistan, Slovenya ve Moldovya’da uygulanmasının izlenmesi raporları görüşüldü. Toplantıda ayrıca, Litvanya’nın İzleme Raporu gelişimi, İrlanda’da izleme sonrası faaliyetler ele alındı.

Toplantıda ayrıca, Türkiye’ye yapılan durum tespiti ziyareti ile Yerel ve Bölgesel Seçim Gözlemleri kapsamında, Almanya ve Finlandiya’daki yerel seçimler gündeme geldi. Ukrayna’daki belediyeler ve bölgelerdeki son durum değerlendirilirken, Gürcistan’daki son gelişmeler ele alındı.

Üye devletlerin Avrupa Yerel Yönetimler ve Özerklik Şartına Uyumu kapsamında ise Arnavutluk’ta Yerel ve Bölgesel Demokrasi ile Yerel ve Bölgesel Düzeyde İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü kapsamında ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının yerel ve bölgesel düzeyde uygulanması konusunda Bulgaristan’a yapılan ziyaret de gündeme geldi.

Toplantıda, İfade ve Örgütlenme Özgürlüğü Üzerine Tematik Tartışma gerçekleştirilerek, 2025-2026 Çalışma Planı ve gelecekteki toplantılar görüşüldü.