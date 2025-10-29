Türkiye Cumhuriyeti’nin 102’nci kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Başkent Lefkoşa’da “Cumhuriyet Korteji” düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen yürüyüşe, Lefkoşa bölge okullarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve eşleri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, bazı milletvekilleri ve diğer yetkililer katıldı.

TC, KKTC ve Atatürk bayraklarının taşındığı kortej, güzergah boyunca vatandaşlar tarafından alkışlandı. Pronto çemberinden başlayan kortej, askeri bando eşliğinde Dereboyu Avenue önünde tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Büyükelçi Başçeri ve Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Ataoğlu’nun konuşma yaptığı etkinlikte, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu konser verdi; Güzelyurt Belediyesi ekibi halk dansları gösterisi sundu.

- Erhürman: “Kardeş ülke Türkiye Cumhuriyeti'yle kopmaz bağlarımızı her güçlendirmeye devam edeceğiz”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, burada yaptığı konuşmada, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün arkadaşlarıyla birlikte yürüttüğü büyük mücadele Kurtuluş Savaşı ardından Cumhuriyet'in kurulmasının Kıbrıslı Türkler için de büyük bir anlam taşıdığını belirtti.

Erhürman, “Kurtuluş Savaşı’nın ardından kurulan Cumhuriyet, Kıbrıslı Türkler için de büyük bir motivasyon kaynağı olmuştur. O dönemde İngiliz Sömürge İdaresi altında yaşayan halkımızın verdiği varoluş mücadelesi heyecanı artmış ve o mücadele bizi bugünlere getirmiştir.” dedi.

Kıbrıs Türk halkının Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Cumhuriyet’in değerlerine yürekten bağlı olduğunu ifade eden Erhürman, “Cumhuriyetin değerlerine her zaman sonuna kadar bağlı kalacağız. Kardeş ülke Türkiye Cumhuriyeti ile kopmaz bağlarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Gençlerde gözlemlediği bayram coşkusuna vurgu yapan Erhürman, “Gençlerin bu heyecanı beni mutlu ediyor, geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor.” dedi; tüm halkın Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

-Başçeri: “Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun harcında Kıbrıs Türkü'nün de payı ve paydaşlığı var”

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ise konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda Kıbrıs Türkü'nün de payı olduğunu vurguladı.

Başçeri, 102 yıl önce Anadolu’da yazılan destanın temelinde bağımsızlığa, özgürlüğe düşkünlük, çağdaş bir geleceğe duyulan inanç olduğunu kaydederek, bu destanın yazılmasına Kıbrıs Türkü’nün de İngiliz sömürge dönemindeki baskılara rağmen maddi ve manevi katkı koyduğunu hatırlattı.

Cumhuriyet Bayramı’nı her yıl coşkuyla kutlayan Kıbrıs Türk halkına teşekkür eden Başçeri, “Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalsın.” dedi.

- Ataoğlu: “Türkiye ile yürüdüğümüz bu yol sonsuza dek sürecek”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, Türkiye ile olan birlikteliğin önemine vurgu yaptı; beraber yürünen bu yolun sonsuza kadar sürmesini temenni etti.

Ataoğlu, herkesin Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak sözlerini tamamladı.