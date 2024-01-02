KKTC Basketbol Federasyonu'nun 26 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu'nda yeni Yönetim Kurulu belirlendi. 30 Aralık Cumartesi günü yapılan ilk toplantıda ise görev dağılımı şu şekilde belirlendi:
BAŞKAN: Ertuğ NASIROĞLU
ASBAŞKANLAR:
Eda KUTRUZA (Büyük Kadınlar ve Alt yapılar sorumlusu)
Ahmet KARAOĞLAN (Mevzuat ve Yönergeler sorumlusu)
Behzat ÖZÇETE (Büyük Erkekler ve Alt yapılar sorumlusu)
VEZNEDAR: Mehmet SAYLAN
HUKUK İŞLERİ SORUMLUSU: Ratibe O. ALTUNÇ
EĞİTİM VE ÖĞRETİM SORUMLULARI:
Onay K.KAFADAR
Elif ANIL
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER SORUMLULARI:
Nihat YILMAZ
Fikri KATİPOĞLU
GENEL KOORDİNATÖR VE DIŞ İLİŞKİLER SORUMLUSU: Yrd. Doç. Dr. Seyfi SAVAŞ
MHK BAŞKANI: Eser TAÇOY