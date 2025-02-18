Teska & Cahit Necipoğlu Federasyon Kupası finallerinde “Basketbol” seyircisi salonu doldurdu.

Kıadınlar finalinde Levent ile DAÜ –Gençler Birliği karşılaşması ve erkeklerde de Caesar Larnaka Gençler Birliği – Gönyeli KoopBank karşılaşmalarında Atatürk Spor Salonu yeniden Basketbol seyircisine kavuştu.

Bu sezon oldukça çekişmeli geçeceği beklenen hem kadın hem de erkek liglerinden once Federasyon Kupası seyircinin de salona geri döndüğünü gösterdi.