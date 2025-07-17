Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş), Ulaşım Master Planı çalışmaları kapsamında toplantı yaptı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın, Bakanlık Özel Kalem Müdürü Hande Güzoğlu, proje yöneticisi Bekir Ilıcalı ve Kar-İş yetkilileri toplantıda hazır bulundu.

Toplantıda, projenin en kısa sürede hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Kar-İş Birliği yönetimi tarafından, projenin sonuçlandırılabilmesi konusunda sektördeki tereddütler dile getirildi, bilgilendirme yapıldı. Toplantıda, ayrıca, projenin hayata geçirilmesi için gerekli yasal düzenlemeler ele alındı.

Tarafların görüş ve önerileri dikkate alınarak fikir birliğine varılan toplantıda, ek görüşler doğrultusunda yeniden bir araya gelinmesi kararlaştırıldı.