Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, deniz altından inşa edilmesi planlanan doğal gaz boru hattının, KKTC’nin artan enerji talebinin güvenli, kesintisiz, sürdürülebilir ve daha düşük maliyetle karşılanmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Bayraktar, Anamur’dan başlayarak Teknecik’e ulaşacak yaklaşık 101 kilometrelik hattın 97 kilometresinin denizde, 4 kilometresinin karada yer alacağını, iki adet 22 inçlik boru hattının çift yönlü gaz iletimine uygun şekilde tasarlanacağını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında Doğal Gaz Boru Hattı Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı’nın imza töreninde konuşan Bayraktar, hattın Türkiye’den KKTC’ye doğal gaz taşınmasının yanı sıra ileride adada veya bölgede ortaya çıkabilecek bir gaz kaynağının Türkiye’ye, oradan da Avrupa’ya ulaştırılmasına imkân verecek şekilde planlanacağını kaydetti.

Doğal gazın öncelikle elektrik üretiminde kullanılacağını belirten Bayraktar, projenin KKTC’nin enerji dönüşümünün önemli bir parçası olacağını, petrol ve petrol ürünleri ithalatını azaltarak ekonomiye ve enerji arz güvenliğine katkı sağlayacağını ifade etti.

“Getireceğimiz doğal gazla KKTC’nin elektrik bolluğuna kavuşacağına ve net ihracatçı bir ülke konumuna gelebileceğine inanıyoruz.” diyen Bayraktar, projenin iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini daha da güçlendireceğini söyledi.

-“Çok önemli bir projenin ilk somut adımını atıyoruz”

Türkiye ile KKTC arasındaki sarsılmaz bağları daha da güçlendirecek önemli bir projenin ilk somut adımının atıldığını ifade eden Bayraktar, iki ülke arasında ortak tarih ve stratejik iş birliğine dayanan çok yönlü ilişkilerin, karşılıklı dayanışma ve ortak kalkınma anlayışıyla sürdürüldüğünü belirtti.

Kıbrıs Türk halkının enerji arz güvenliğinin sağlanması ve KKTC ekonomisinin geliştirilmesi doğrultusunda bugüne kadar birçok önemli adım atıldığını kaydeden Bayraktar, bundan sonraki süreçte de enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik her türlü destek ve iş birliğinin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

- "KKTC’ye 7 mobil elektrik santrali sevk edildi"

Bugüne kadar toplam 7 mobil elektrik santralinin adaya sevk edilerek kurulumlarının başarıyla gerçekleştirildiğini belirten Bayraktar, santrallerin sorunsuz ve kesintisiz çalışmasına yönelik bakım faaliyetlerine de destek vermeyi sürdürdüklerini kaydetti.

Bayraktar, KKTC’nin enerji arz güvenliği açısından ihtiyaç duyduğu sıvı yakıtın da Türkiye’deki kamu şirketleri aracılığıyla son beş yıldır tedarik edildiğini ifade etti.

- “Her türlü desteği ve ortaklığı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz”

“Bundan sonraki süreçte Kuzey Kıbrıs’ın enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik her türlü desteği ve ortaklığı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.” diyen Bayraktar, enerji alanındaki iş birliğinin doğal gaz projesiyle yeni bir aşamaya taşınacağını belirtti.

- “Enerji arz güvenliği hayati meselelerden biri haline geldi”

Enerji arz güvenliğinin günümüzde iktisadi kalkınma, millî güvenlik ve toplumsal refah açısından hayati meselelerden biri haline geldiğini vurgulayan Bayraktar, sanayiden turizme, tarımdan günlük yaşama kadar birçok alanda kesintisiz enerjiye duyulan ihtiyacın giderek arttığını söyledi.

KKTC’nin artan enerji talebinin güvenli, kesintisiz, sürdürülebilir ve daha düşük maliyetle karşılanmasına yönelik ortak çalışmalarda yeni ve önemli bir aşamaya gelindiğini ifade eden Bayraktar, imzalanan mutabakat zaptının ardından deniz altından geçecek doğal gaz boru hattı sisteminin inşasına yönelik çalışmaların başlatılacağını kaydetti.

- Anamur’dan Teknecik’e yaklaşık 101 kilometrelik hat

Projenin teknik detaylarına ilişkin bilgi veren Bayraktar, yaklaşık 101 kilometre uzunluğunda bir doğal gaz iletim hattı inşa edilmesinin planlandığını belirtti.

Hattın 97 kilometresinin denizde, 4 kilometresinin ise karada yer alacağını kaydeden Bayraktar, doğal gaz hattının Anamur’dan başlayarak Teknecik’e ulaşacağını söyledi.

Proje kapsamında iki adet 22 inçlik boru hattının inşa edilmesinin planlandığını dile getiren Bayraktar, hattın kuzeyden güneye ve güneyden kuzeye gaz iletebilecek şekilde çift yönlü tasarlanacağını ifade etti.

Bayraktar, “Türkiye’den adaya gaz ulaştıracak, ileride olabilecek bir gaz kaynağını da adadan ülkemize ve oradan Avrupa’ya taşıyabilecek şekilde bu hattı tasarlayacağız.” dedi.

Adaya ulaştırılacak doğal gazın başta elektrik üretimi olmak üzere kullanılacağını kaydeden Bayraktar, projenin kesintisiz elektrik arzının tesisine ve iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin daha da güçlendirilmesine katkı sağlayacağını söyledi.

- “Türkiye'nin enerji vizyonu sadece doğal gaz altyapısı ile sınırlı değil”

Türkiye’nin enerji alanındaki vizyonunun yalnızca doğal gaz altyapısıyla sınırlı olmadığını belirten Bayraktar, ülke genelinde hayata geçirilen elektrifikasyon projeleriyle ulaşım başta olmak üzere birçok sektörde elektrik kullanımının yaygınlaştırıldığını ifade etti.

Bu çalışmalarla enerji verimliliğinin artırılmasının ve dışa bağımlılığın azaltılmasının hedeflendiğini kaydeden Bayraktar, enerji dönüşümünün KKTC açısından da önemli fırsatlar taşıdığına inandıklarını söyledi.

Özellikle ulaşımdaki araçların elektrikliye dönüşmesiyle elektrik talebinin artacağını dile getiren Bayraktar, atılan adımın gelecekte büyüyecek elektrik ihtiyacının güvenli ve sürdürülebilir şekilde karşılanmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Bayraktar, doğal gaz kullanımının petrol ve petrol ürünleri ithalatını azaltarak KKTC ekonomisine ve enerji arz güvenliğine önemli katkılar sunacağını ifade etti.

- Elektrikleşmenin payının 2035’te yüzde 35’e çıkarılması hedefi

Birleşmiş Milletler İklim Konferansı’nın bu yıl Türkiye’nin ev sahipliği ve başkanlığında Antalya’da gerçekleştirileceğini belirten Bayraktar, yoğun şekilde gündeme taşıdıkları konulardan birinin ekonomilerde elektrikleşmenin payının 2035 yılında yüzde 35’e çıkarılması olduğunu söyledi.

Türkiye’nin turizmden ulaştırmaya, tarımdan binalara kadar ekonominin tüm sektörlerinde kapsamlı bir dönüşüm hamlesi başlatmayı hedeflediğini dile getiren Bayraktar, Başbakan Ünal Üstel’in de bu vizyona sahip olduğunu ifade etti.

KKTC’de turizm, tarım ve özellikle ulaştırma alanlarında elektrikleşme master planı çerçevesinde çalışmalar yürütüldüğünü kaydeden Bayraktar, doğal gaz projesinin bu dönüşüm sürecinin enerji ihtiyacını karşılayacağını belirtti.

- “KKTC net ihracatçı konuma gelebilecek”

Doğal gazın adaya ulaştırılmasıyla KKTC’nin elektrik üretim kapasitesinin güçleneceğini ifade eden Bayraktar, “Getireceğimiz doğal gazla artık KKTC’nin bir elektrik bolluğuna kavuşacağına ve net ihracatçı bir ülke konumuna gelebileceğine inanıyoruz.” dedi.

Projenin tarihi niteliğinin bu yönüyle de değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Bayraktar, doğal gaz boru hattının yalnızca mevcut enerji ihtiyacını değil, gelecekte artacak talebi ve ekonomideki elektrikleşme sürecini de destekleyeceğini kaydetti.

- “KKTC için asrın projesi olabilir”

Konuşmasının sonunda doğal gaz boru hattının KKTC için “asrın projesi” olabilecek nitelikte olduğunu ifade eden Bayraktar, projenin hayırlı olmasını diledi.

Projeye vizyonuyla yön veren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Bayraktar, yaklaşan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı da kutlayarak, Kıbrıs Barış Harekâtı’nda şehit düşen Mehmetçik ve Mücahitlere Allah’tan rahmet, gazilere sağlıklı ve uzun ömürler diledi.