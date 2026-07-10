Türkiye Cumhuriyeti (TC) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında Doğalgaz Boru Hattı Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı imzalandı. Mutabakat Zaptına, Başbakan Ünal Üstel ile TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz imza koydu.

Cumhuriyet Meclisi’ndeki imza törenine, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin yanı sıra bazı bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar ve diğer yetkililer katıldı.

Törende, Başbakan Üstel, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar konuşma yaptı.