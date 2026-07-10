Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki Doğalgaz Boru Hattı Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı ile; ülkenin enerji geleceğini şekillendirecek, kalkınma yolculuğuna yeni bir yön verecek stratejik bir adım attıklarını vurguladı.

Başbakan Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki Doğalgaz Boru Hattı Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı imza töreninde konuştu.

“Bugün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için tarihi önemde bir güne hep birlikte şahitlik ediyoruz.” diyen Üstel, ülkenin enerji geleceğini şekillendirecek, kalkınma yolculuğuna yeni bir yön verecek stratejik bir adımı birlikte attıklarını vurguladı.

Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan Doğal Gaz Boru Hattı Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı’nın, iki devlet arasındaki sarsılmaz kardeşliğin, ortak vizyonun ve geleceği birlikte inşa etme kararlılığının en somut göstergelerinden biri olduğunu ifade etti.

“Dünya artık enerjiyi sadece ekonomik bir unsur olarak görmüyor. Bilinmelidir ki enerji, güvenliktir. Enerji, kalkınmadır. Enerji, üretimdir. Enerji, rekabet gücüdür. Enerji, sürdürülebilir büyümedir.” diye konuşan Üstel, güçlü bir enerji altyapısına sahip olmayan ülkelerin ekonomik bağımsızlıklarını koruması, yatırım çekmesi ve vatandaşlarına yüksek yaşam kalitesi sunmasının her geçen gün daha da zorlaştığını kaydetti.

Ana vatan Türkiye ile birlikte günü kurtaran çözümler yerine, gelecek nesilleri düşünen kalıcı yatırımları öncelik haline getirdiklerini belirten Üstel, bugün imzalayacakları Mutabakat Zaptı’nın da bunun en önemli örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Türkiye’den deniz altı boru hattıyla ülkeye ulaştırılması hedeflenen doğal gazın, enerji arz güvenliğini güçlendireceğini, elektrik üretim maliyetlerini düşüreceğini, sanayinin rekabet gücünü artıracağını, turizm sektörüne katkı sağlayacağını ve çevreye çok daha duyarlı bir enerji dönüşümünün önünü açacağını ifade eden Üstel, “Bu proje bugünün değil, gelecek nesillerin projesidir. Çocuklarımıza daha güçlü, daha sürdürülebilir ve daha rekabetçi bir ülke bırakma irademizin göstergesidir.” vurgusu yaptı.

-"Enerji altyapımız daha da güçlenecek"

Yıllar önce yine ana vatan Türkiye ile birlikte Asrın Su Projesi’ni hayata geçirdiklerini hatırlatan Üstel, şöyle konuştu:

“Anadolu’nun suyunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile buluşturduk. O proje sadece su getirmedi. Ülkemize güven getirdi. Üretime güç kattı. Geleceğe umut oldu. Bugün de aynı vizyonla yeni bir tarihi adım atıyoruz. Dün su geldi. Bugün doğal gaz geliyor. Yarın da enterkonnekte elektrik sistemiyle enerji altyapımız daha da güçlenecek. Fiber optik altyapı yatırımlarıyla da ülkemizi dijital çağın imkanlarıyla buluşturacağız. Su, enerji ve dijital altyapı çağımızda bir devletin geleceğini inşa eden en önemli üç temel unsurdur. Biz bu geleceği Ana vatan Türkiye ile omuz omuza inşa ediyoruz.”

Küresel krizler ve bölgesel gelişmelerin, enerji güvenliğinin ne kadar stratejik olduğunu açıkça ortaya koyduğunu belirten Üstel, “Biz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceğini tesadüflere bırakmıyoruz. Enerjide güçlü bir altyapı oluşturacağız. Üretimi destekleyeceğiz. Yatırımı artıracağız. İstihdamı büyüteceğiz. Gençlerimize kendi ülkesinde umutla yaşayabileceği güçlü bir gelecek hazırlayacağız.” dedi.

Başbakan Üstel, güçlü enerji altyapısının, güçlü ekonomi demek olduğunu, güçlü ekonominin ise daha fazla yatırım, daha fazla üretim ve daha yüksek refah demek olduğunu vurguladı.

Bugün imzalanan Mutabakat Zaptı'nın, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki kader ortaklığının yeni bir nişanesi olduğunu, aynı zamanda Doğu Akdeniz’e verilen güçlü bir mesaj olduğunu dile getiren Üstel, “Kıbrıs Türk halkı bu bölgede vardır. Köklüdür. Egemen iradesiyle geleceğini inşa etmektedir. Ve ana vatan Türkiye’nin güçlü desteğiyle yoluna kararlılıkla devam etmektedir. Biz biliyoruz ki; Türkiye varsa güven vardır. Türkiye varsa güç vardır.” vurgusu yaptı.

“Hükümet olarak söz verdik. Ülkemize eser kazandıracağız dedik. Altyapı sorunlarını çözeceğiz dedik.” ifadelerini kullanan Üstel, sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, enerjide ve dijital dönüşümde büyük yatırımlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

“Bugün verdiğimiz sözleri birer birer yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Çünkü bizim siyaset anlayışımızın merkezinde laf üretmek değil, eser vardır. Biz günü kurtarmanın değil, geleceği kurmanın mücadelesini veriyoruz.” diyen Üstel, bugün imzalanan Doğal Gaz Boru Hattı Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı’nın da bu anlayışın en güçlü örneklerinden biri olduğunu kaydetti.

Yaklaşık iki yıl önce Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Türkiye Cumhuriyeti’nden kablo ile enerjinin gelmesi ve ülkenin enterkonnekte sisteme girmesi için protokol imzaladıklarını hatırlatan Üstel, bütün fizibilite raporlarının tamamlandığını ancak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin baskılarıyla projenin gerçekleşmesi için Avrupa Birliği’nin ve onun enerji kuruluşu ENTSO-E’nin onayına kaldıklarını belirtti.

Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin buna onay vermediğini anlattı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın direktifleri ve Türkiye Enerji Bakanı Bayraktar’ın çalışmalarıyla mutlu sona geldiklerini ifade eden Üstel, “Yeni bir boru hattı ile ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nden doğal gazı ülkemize getiriyoruz... Burada bize ne Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ne Avrupa engeli vardır.” dedi.

Hedeflerinin iki sene içerisinde bu dev projenin gerçekleşmesi olduğunu vurgulayan Üstel, “Bugün KKTC için bir milat, bir tarih” vurgusu yaptı.

Üstel, bu tarihi adımın atılmasında emeği bulunan başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetine, hükümeti ve Kıbrıs Türk halkı adına teşekkürlerini sundu.

“İnanıyorum ki bugün attığımız imzalar, sadece bugünü değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gelecek yüzyılını da şekillendirecek tarihi imzalar olacaktır.” diyen Üstel, Mutabakat Zaptı'nın ülkeye, ana vatan Türkiye’ye ve Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını diledi.