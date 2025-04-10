Türkiye Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kıbrıs Türkü’nün destansı mücadelesinin tarihte yerini aldığını vurguladı.

Orgeneral Bayraktaroğlu ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu, Bağışçılar Madalya ve Berat Takdim Töreni’nde konuşma yaptı.

-Bayraktaroğlu

Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen törende bulunmaktan duyduğu onur ve memnuniyeti dile getirdi.

Mutlu Barış Harekatı’nda Kıbrıs Türkü’yle omuz omuza savaştıklarını ve birlikte şehit verdiklerini anımsatan Bayraktaroğlu, “Bu topraklarda hem Türk askerinin hem de Türk mücahitlerimizin kahramanlık ve fedakarlığı şanlı tarihimize altın harflerle yazılmış ve Kıbrıs Türkü'nün destansı mücadelesi tarihte müstesna yerini almıştır.” dedi.

Bayraktaroğlu, 1960 Anlaşmalarıyla adaya gelen Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı’nda kendisinin de görev yaptığını belirterek, bu alayın "Barış Harekatı’na kadar Kıbrıslı Türklerin güvenle yaslandığı sevdalısı olduğunu kaydetti.

Harekâttan sonra adadaki barış ve güvenliğin teminatı olan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’nin azim ve kararlılıkla vazifesine devam ettiğini söyleyen Bayraktaroğlu, “Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliği ve uluslararası alanda hak ettiği konuma gelmesi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında durmaya devam ediyoruz.” dedi.

Selçuk Bayraktaroğlu, Türk Kara Kuvvetleri’nin 2234 yıllık tarihe sahip, dünyanın en seçkin kuvvetlerinden biri olduğunu vurgulayarak, TSK için şunları kaydetti:

"Son bir asrın en yoğun, en etkili faaliyetlerini gerçekleştirerek özellikle terörle mücadele ve hudut güvenliğinde üstün başarılar elde etmekte, küresel barış ve istikrar tesisi için üç kıta ve yedi iklimde her türlü görevi başarıyla icra etmektedir.”

Bu görevleri yerine getirirken milletin güven ve dualarının yanında Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı ve iştiraklerinin yerli ve milli savunma sanayisine yaptığı katkılarından güç aldıklarını ifade eden Bayraktaroğlu, “Bu sayede modern manevra ve ateş desteği İHA ve SİHA’sıyla, elektronik harp yetenekleriyle teçhiz edilen Kara Kuvvetlerimizin envanterine her geçen gün yeni sistemleri dahil ediyor, imkân ve kabiliyetlerimizi geliştiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bayraktaroğlu, İHA ile SİHA yönetimi ve elektronik harp yönetimi kullanımında ve teknolojisinde dünyada bir numara olduklarını ifade ederek, Türk Silahlı Kuvvetleri’ni daha da güçlü güçlü kılmak için elini taşının altına koyan bağışçılarla törende bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti vurguladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güçlenmesi ve gelişmesi amacıyla bugüne kadar katkıda bulunan tüm vatandaşlara şükranlarını sunan Bayraktaroğlu, törende ödül alacak bağışçıları da tebrik ederek, bağışçıların bu tutumlarının diğer vatandaşlara ilham kaynağı olmasını temenni etti.

Bayraktaroğlu son olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılına adım attığı bu dönemde T.C. Cumhurbaşkanı’nın liderliğinde hedeflerine kararlılıkla ilerlediğini belirtti.

-Topçu: “Vakfın 300 bini aşan bağışçı desteği bulunuyor”

Vakfın Genel Müdürü Bilal Topçu da, bağışçılarla bir arada olmaktan duyduğu gururu ifade ederek, Kıbrıs’ın Türkiye için olduğu kadar Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı için de çok önemli olduğunu söyledi.

Topçu 1974'te gerçekleşen Barış Harekâtı sonrasında yaşanan ambargolara dikkat çekerek, bu durumun yerli savunma sanayi üretiminin stratejik önemini, ülkenin teknolojik bağımsızlık mücadelesini ve aynı zamanda vakfın kuruluş hikayesini oluşturduğunu kaydetti.

Türk milletinin katkılarıyla kurulan Vakfın, 38 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve tam bağımsız savunma sanayisine katkı sağlamaya devam ettiğini belirten Topçu, yerli ve milli savunma sanayisinin gelişiminde öncü roller üstlenen başta ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, İŞBİR ve ASBİLSAN olmak üzere tüm Vakıf şirketlerinin birçok başarıya imza attığını söyledi.

Topçu, vakıf şirketlerinin yenilikçi ürünlerinin sadece sınırları korumakla kalmadığını aynı zamanda uluslararası platformlarda Türkiye'nin gücünü de temsil ettiğini kaydederek, “Vakıf olarak 300 bini aşan bağışçımızın desteği, şirketlerimizde çalışan 35 bin üzerinde çalışanıyla tam bağımsız savunma sanayi hedefi doğrultusunda ilerleyen büyük bir aileyi temsil ediyoruz.” dedi.

Vakfın yapısı, faaliyetleri ve Kıbrıs’la ilgili çalışmaları hakkında da bilgi veren Topçu, kuruluş amaçlarının milli harp sanayisini geliştirerek ve yeni sanayi dalları kurarak harp silah ve gereçlerini temin etmek suretiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savaş gücünü artırmak için milletin desteğini sağlamak olduğunu vurguladı.

Bilal Topçu, vakıf şirketleri yanı sıra 60’ın üzerinde vakıf iştiraları bulunduğuna da dikkat çekerek, vakfın bir holding yapısını andırdığını ve kazandığı tüm birikimlerini Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterini ve teknolojisini güçlendirmek üzere kullandığını kaydetti.

-“2024 yılını 7,1 milyar doları aşan savunma sanayi ihracatıyla tamamladık”

Yurt içi temsilcilikleri yanı sıra yurt dışı yapılanmaları da bulunduğunu söyleyen Topçu, 72 şirket, 12 şube ve dokuz ofisle Türkiye'nin ihracatına savunma sanayiinde büyük katkı sağladıklarını, 2024 yılını 7,1 milyar doları aşan savunma sanayi ihracatıyla tamamladıklarını dile getirdi.

Topçu, Vakfın Kıbrıs’taki faaliyetleri hakkında da konuşarak, şöyle devam etti:

“Yenilikçi teknolojiler üreten gelişimcilerle bunlara altyapı sağlayan akademisyenleri bir araya getiren OTTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi'nde ASELSAN Kıbrıs İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi açıldı. Enerji güvenliği alanlarında Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu İşbirliği ve Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda farklı projeler yürütmektedir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na verilen insansız hava aracı lojistik destek paketleri kapsamında TUSAŞ teknisyenlerimiz adada Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tesislerinde hizmet vermektedir. HABELSAN'ın hali hazırdaki sözleşmeleri kapsamında KKTC Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi kritik tesis güvenliği projesi, Yüksek Mahkeme Güvenlik İşleri Projesi, Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesi, sahil gözetleme radar sistemi, yazılım ve donanım tedariki projesi ve uzun ufuk lojistik destek projesi çalışmaları devam etmektedir.”

Bilal Topçu, 1-4 Mayıs tarihlerinde yapılacak Teknofest kapsamında Kıbrıs’ta olacaklarını ve gençlere aynı duygu ve düşünceleri aşılamak üzere çalıştıklarını ifade ederek, böylesi bir günde kendileriyle birlikte olan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a ve tüm katılımcılara teşekkür etti.