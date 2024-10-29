Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği, Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi gören bebekler ile ilgili iddiaların soruşturulması, sorumluların bir an önce belirlenmesi ve olayın aydınlatılması gerektiğini vurguladı.

Birlik açıklamasında sonuçlarının kamuoyu ile şeffaflıkla paylaşılmasının önemine de dikkat çekildi.

Olaydan duyulan üzüntü ifade edilen açıklamada, “Hiç yaşanmamasını dilediğimiz bu acı olaydan hastalarımızın gelecekteki sağlıklı tedavileri için denetim, düzen ve iş birliğinin ne kadar önemli olduğu dersi ortaya çıkmaktadır. Tüm sağlık meslek mensuplarının etik kurallar ve iş birliği ile çalışması gerekmektedir” denildi.

Diyetisyenler Birliği’nin iş birliğine hazır olduğu da vurgulanan açıklamada tüm sağlık çalışanlarının meslek örgütleri ile acil bir toplantı yapılması gerektiği kaydedildi ve hayatını kaybeden bebeğe rahmet, yaslı ailesine başsağlığı, tedavi gören tüm bebeklere de acil şifalar dilendi.