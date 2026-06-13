Bellapais Begonvil Inner Wheel Kulübü (222. Bölge Kuzey Kıbrıs) bünyesinde yer alan Begonvil Inner Wheel Kadınlar Korosu, Bellapis Manastırı'nda "Sesimle Varım" adlı dönem sonu konseri gerçekleştirdi.

Şef İlhan Akyunak ve Korrepetitör Dr. Aslı Giray Akyunak yönetiminde çalışmalarını sürdüren ve 22 koristten oluşan koro, konserde 14 eser seslendirdi.

Konserde koronun yanı sıra, kemanda Müjgan Asmacı, viyolonselde Ayşe Sadık Yerdelen ve piyanoda Aygül Bayraktar Kuset’in olduğu trio performansı da yer aldı.

Kıbrıs Türk kültüründe yer edinen şarkıların yanı sıra Türk bestecilerin eserleri ile yabancı eserlerin yer aldığı konseri, 5. Cumhurbaşkanı’nın eşi ve Bellapais Inner Wheel Kulübü Kurucu Başkanı Sibel Tatar, 222. Bölge Kurucu Başkanı Işın Ramadan Cemil, Asbaşkan Tamay Uluğ ile çok sayıda Inner Wheel kulübünün başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve kulüp üyeleri dinledi.

Konser öncesinde konuşan Bellapais Begonvil Inner Wheel Kulübü Kurucu Başkanı Eser Özyalçın, yeni bir oluşum olan koronun, Bellapais Manastırı gibi tarihi ve prestijli bir mekânda konser verecek olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kulüp Başkanı Şifa Otcuoğlu ise Şef İlhan Akyunak ile Korrepetitör Dr. Aslı Giray Akyunak’a çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Otcuoğlu, ayrıca, konserden elde edilecek gelirin Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne özel hastane tipi tekerlekli sandalye alımı için bağışlanacağını belirtti.