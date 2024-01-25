Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, 112 Hızır Servisi'ne acilen paramedik personel ve ambulans şoförü istihdamı yapılması, ambulans sayısının artırılması ve ambulansların teknik donanım açısından geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bengihan yazılı açıklamasında, kamusal sağlık hizmetleri içinde çok hayati bir yeri olan 112 Hızır Servisi'nde personel ve ambulans eksikliğinden dolayı sürekli sıkıntılar yaşandığını belirtti.

“Nüfus artış hızı karşısında ihtiyaçlara cevap veremeyen 112 Hızır Servis personeli, ağır ve acil vakalara yetişmek için olağanüstü çaba sarf etmektedir” diyen Bengihan, Lefkoşa 112 Hızır Acil Merkezi'nde hasta taşıma, sevk, hastaneler arası konsültasyon ve acil vakalara tek personelle; sadece alınan çağrı üzerine ağır vakalara iki personelle gidilebildiğini kaydetti.

KTAMS Başkanı Bengihan, “Personel eksikliği yanında ambulans sayısının da az olması, var olan ambulansların ise eski, bakımsız ve donanım açısından yetersiz olması nedeniyle acil vakalara zamanında ve yeterli hizmet verilemediğini” ifade etti.

Bengihan, 112 Hızır Servis'te görev yapan personelin, artan iş yükü karşısında çağrılara yetişememenin verdiği üzüntü ve endişeden dolayı psikolojik olarak da kötü yönde etkilendiğini kaydetti.

Bengihan, çok hayati bir görev ifa eden 112 Hızır Servisi'nin halka zamanında ve yeterli hizmeti verebilmesi ve bu serviste görev yapan personelin huzur içinde görevlerini ifa edebilmeleri için acilen paramedik personel ve ambulans şoförü istihdamı yapılması, ambulans sayısının artırılması ve ambulansların teknik donanım açısından geliştirilmesini istedi.