Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) ile Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, hükümeti halkın değil, tüccarların çıkarlarını gözetmekle suçladı.

Yazılı açıklamasında, Hal Yasası ile Etiket Tüzüğü’nün yıllardır uygulanmamasını eleştiren Bengihan, KKTC Anayasası’nın 1'inci maddesinde yer alan demokrasi, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin göz ardı edildiğini; Meclis’ten geçen yasaların dahi hayata geçirilmediğini savundu.

Bengihan, Hal Yasası’nın iki buçuk yıl önce oy birliğiyle kabul edilmesine rağmen hâlâ yürürlüğe girmediğini, “Etiket, Tarife ve Fiyat Listeleri Tüzüğü”nün de uygulanmadığını kaydetti.

Sebze ve meyve ticaretinin kayıt altına alınması, kalite, gıda güvenliği ve sağlık kurallarına uygun şekilde tüketiciye ulaştırılması, üretici ve tüketicinin haklarının korunması amacıyla hazırlanan yasa için gerekli tüzüklerin tamamlanmadığını, hallerin yerlerinin ise belirlenmediğini iddia eden Bengihan, “Hal Yasası’nın yürürlüğe girmesinin önündeki engel, piyasayı elinde tutan birkaç tüccarın sınırsız kâr hırsıdır.” dedi.

Bengihan, açıklamasının devamında hayat pahalılığı nedeniyle halkın alım gücünün giderek azaldığını, üreticinin ise artan maliyetler karşısında çaresiz kaldığını belirterek, 40/2003 sayılı Tüketicileri Koruma Yasası kapsamında hazırlanan “Etiket, Tarife ve Fiyat Listeleri Tüzüğü”nün keyfi fiyat artışlarına karşı tüketiciyi koruma açısından önemine işaret etti.

Hükümetin üretici ve tüketicinin değil, tüccarların çıkarlarını koruduğunu savunan Bengihan, “Tüccarların kar hırsını halkın hak ve menfaatlerinin üzerinde tutan bu hükümetin halk yararına icraat ortaya koymayacağı kesindir.” ifadelerini kullandı.