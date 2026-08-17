Genç işletme sahibi Berkan Bengihan, KKTC’de gençlerin girişimcilik yerine kamu sektörüne yönelmesi veya ülkeden göç etmesi konusundaki düşüncelerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dile getirdi.

“KKTC’de gençler neden kendi işini kurmak yerine devlete girmek için uğraşıyor veya neden göç ediyorlar? Cevabını çok uzakta aramayın” ifadeleriyle paylaşımına başlayan Bengihan, kendisinin genç bir girişimci olduğunu ve ülkedeki tüm olumsuzluklara rağmen ülkede kalıp mücadele etmeyi seçtiğini belirtti.

“İŞ YERİMİ AÇALI 3 AY OLMUŞKEN 15 BİN 154 TL ÖDEDİM”

Kendi işletmesinin karşı karşıya kaldığı giderlere dikkat çeken Bengihan, iş yerini açmasının üzerinden henüz üç ay geçmişken 15 bin 154 TL’lik iş yeri bulundurma ücretini ödediğini söyledi.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden gelen faturaya da değinen Bengihan, 73 metreküp su kullanımı için 5 bin 327 TL, resmi hizmet bedeli için ise 1.629 TL fatura çıkarıldığını belirtti.

Bengihan, suyun her hafta kesildiğini ve bunun iş yerindeki bitkilerin sulanması konusunda sorun yarattığını ifade etti.

“SÜREKLİ BAŞKALARININ ÇÖPLERİNİ TOPLAMAK ZORUNDA KALIYORUM”

Belediye hizmetlerine ilişkin eleştirilerini de paylaşan Bengihan, iş yerinin kapısının önünden sürekli başkalarına ait çöpleri toplamak zorunda kaldığını söyledi.

İhtiyacı olduğunda yanında olmayan belediyeye her ay diğer bölgelere göre çok daha yüksek miktarlarda fatura ödediğini savunan Bengihan, ödediği bedeller karşılığında yeterli hizmet alamadığını ileri sürdü.

“DÜNYANIN EN PAHALI ELEKTRİĞİNİ KULLANIYORUZ”

İşletmelerin elektrik giderlerine de dikkat çeken Bengihan, bir klima ve bir buzluk bulunan iş yerine gelen elektrik faturalarının da yüksek olduğunu belirtti.

Bengihan, “Dünyanın en pahalı elektriğini kullanıyoruz” ifadelerini kullanarak, elektrik maliyetlerinin de genç girişimciler açısından önemli bir gider kalemi oluşturduğunu savundu.

Bir işletmenin giderlerinin yalnızca elektrik ve belediye ödemelerinden oluşmadığını belirten Bengihan, dükkân kirası, muhasebe giderleri, benzin, vergiler ve diğer masrafların da işletme sahiplerinin karşılamak zorunda olduğu giderler arasında bulunduğunu ifade etti.

Hükümete yönelik eleştirilerde de bulunan Bengihan, “Sürekli yandaşlarını doyuran ve koruyan hükümetten hiç bir beklentim yok, onlardan sorunlara çözüm bulmalarını beklemek hayal olur” ifadelerini kullandı.

Bengihan, buna karşın Lefkoşa Türk Belediyesi yönetimine ilişkin de eleştirilerde bulundu.

“Sol” kökenli bir belediye başkanı bulunan Lefkoşa Türk Belediyesi’nin yönetim şeklinden ve Lefkoşa’daki esnaf ile vatandaşların yaşadığı sorunlardan dolayı üzüntü duyduğunu belirten Bengihan, genç girişimcilerin ülkede kalıp iş kurabilmesi için mevcut koşulların iyileştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.