KTAMS, KAMU-İŞ ve KAMU-SEN, mahkemelerdeki personel eksikliğinin giderilmemesi halinde 16 Eylül’de greve gideceklerini açıkladı.

Sendikalar adına açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, personel eksikliği nedeniyle 12 Haziran’da Lefkoşa Kaza Mahkemesi önünde açıklama yaptıklarını ve hükümete gerekli istihdamların yapılması için 15 Eylül’e kadar süre verdiklerini hatırlattı.

Aradan geçen sürede sorunun çözümü için herhangi bir adım atılmadığını belirten Bengihan, 15 Eylül’e kadar olumlu bir gelişme yaşanmaması halinde 16 Eylül itibarıyla mahkemelerde grev başlatılacağını duyurdu.