Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, hükümetin seçim yasaklarına kısa bir süre kala 260 kişiye Bakanlar Kurulu kararıyla istisnai yurttaşlık verilmesi yönünde hazırlık yaptığını savunarak, eleştirilerde bulundu.

Bengihan, yaptığı yazılı açıklamada, Ulusal Birlik Partisi’nin hükümette olduğu her seçim döneminde halk iradesine müdahaleler yapıldığını iddia etti.

Müdürlük, müsteşarlık makamları, istihdamlar, arazi dağıtımları ve yurttaşlıkların UBP’li hükümetlerin tüm seçimlerde başvurduğu müdahale araçları olduğunu ifade eden Bengihan, “Aralık ayında yapılması öngörülen yerel seçimlerle ilgili seçim yasaklarına kısa bir süre kala UBP-DP-YDP Hükümetinin 260 kişiye Bakanlar Kurulu kararıyla istisnai yurttaşlık verilmesi yönünde hazırlık yaptığı bilgisi sendikamıza gelmiştir. Yurttaşlık hakkı elde etmiş birçok kişinin yıllarca bekletilmesi büyük bir adaletsizlik yaratırken belirli kişilere oy uğruna istisnai yurttaşlık dağıtılması kabul edilemez.” dedi.

Bengihan, “Korkunun ecele faydası yoktur. Hesap günü yakındır.” diyerek, yapılanların "hükümeti kurtaramayacağını" kaydetti.