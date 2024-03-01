Bu güne kadar Selami Şahin, Hande Yener, Yıldız Tilbe, Serkan Kaya gibi bir çok ünlü ismin program yaptığı Girne Karaman bölgesinin sevilen mekanı Firuzeli Meyhanede Berkay Coşkuner fırtınası esiyor..

Birbirinden güzel şarkıları ile Firuzeli Meyhane’de, konuklarına inanılmaz bir eğlence sunan Berkay Coşkuner, her cumartesi sahne alarak gece hayatı müdavimlerinin vazgeçilmezi oldu..

Firuzeli meyhane için bambaşka bir repertuar hazırlayan ve sahnede kaldığı süre boyunca konukları coşturan Berkay Coşkuner,”Kıbrıs’ı çok seviyorum” dedi.