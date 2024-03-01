Bu güne kadar Selami Şahin, Hande Yener, Yıldız Tilbe, Serkan Kaya gibi bir çok ünlü ismin program yaptığı Girne Karaman bölgesinin sevilen mekanı Firuzeli Meyhanede Berkay Coşkuner fırtınası esiyor..

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Birbirinden güzel şarkıları ile Firuzeli Meyhane’de, konuklarına inanılmaz bir eğlence sunan Berkay Coşkuner, her cumartesi  sahne alarak gece hayatı müdavimlerinin vazgeçilmezi oldu..

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Firuzeli meyhane  için bambaşka bir repertuar hazırlayan ve sahnede kaldığı süre boyunca konukları coşturan Berkay Coşkuner,”Kıbrıs’ı çok seviyorum” dedi.

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Elif Buse Doğan, Lefkoşa Merit’te sahne aldı… Elif Buse Doğan, Lefkoşa Merit’te sahne aldı…

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