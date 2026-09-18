Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında yeni operasyon düzenlendi.

Başsavcılık, kamuoyunda oyuncu, şarkıcı, iş adamı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni sıfatlarıyla bilinen şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı ve ya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığını açıkladı.

Yeni deliller ışığında bugün İstanbul'da 18 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde arama yapılacak ardından ifadelerine başvurulacak ve kan-saç örneği alınacak.

İŞTE GÖZALTINA ALINANLAR

15 ünlü ismin gözaltına alındığı öğrenildi.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER ŞÖYLE:

Oyuncu Aras Bulut İynemli

Rapçi Sefo (Seyfullah Sağır)

Oyuncu Melis Sezen

Oyuncu Nilperi Şahinkaya

Şarkıcı Hande Demir

Eski futbolcu Hasan Şaş

Sosyal medya fenomeni Melis İşiten

Şarkıcı Anıl Durmuş

Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse

Eda Güzelcik

Sezer Çakır

Yeliz Yeşilçimen

Volkan Akçıray

Zeynep Akçıray

Sayat Zurnacı

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan isimler önce hastanede sağlık kontrolünden geçiriliyor.

Bu isimler daha sonra uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'na götürülüyor. Gözaltına alınanlar sonrasında ise savcıya ifade için adliyeye götürülüyor.

Şüpheliler hakkındaki savcılık talebi ise bu aşamada veriliyor. Talebe göre bu isimler serbest bırakılıyor ya da mahkemeye sevk ediliyor.

ÜNLÜLERE OPERASYON GEÇEN YIL EKİM AYINDA BAŞLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon yapıldı.

Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.

Soruşturma kapsamında tanınmış birçok isim hakkında tutuklama kararı verildi.