Maliye Bakanı Özdemir Berova, Ankara temasları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile bir araya geldi.

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı'nda yer alan ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

Görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı heyetinde; Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Bakan Başdanışmanı M. Hüseyin Bilgin, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Recep Koşal, Bakan Danışmanı Hülya Abdula Çevik ile bakanlık bürokratları yer alırken, KKTC heyetinde; Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Saadet Hüdaverdi, Maliye Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Kamil Ağcabay, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu, MÜSİAD KKTC Başkan Yardımcısı İrfan Yılmaz ile KTTO, KTSO ve MÜSİAD KKTC Yönetim Kurulu Üyeleri yer aldı.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesi amacıyla atılan adımları değerlendirmek için iş insanlarının da yer aldığı kalabalık bir heyetle Ankara'da temaslarda bulunduklarını hatırlatarak, yapılan görüşmelerin önemine dikkat çekti.

Berova, yapılan anlaşmalar ve protokol gereği Gazimağusa ve Girne gümrüğünde kurulması planlanan X-RAY cihazları için son aşamaya gelindiğini, personelin eğitiminin tamamlandığını, cihazların kurulacağı yerlerin alt yapısının ise tamamlanma aşamasında olduğunu söyledi. X-RAY cihazlarının KKTC'ye nakliyesi için zamanlamanın planlandığını belirten Berova, böylelikle bir iki hafta içinde montaj çalışmalarının başlamasını ve süratle tamamlanması ile birlikte, gümrüklerden de sorumlu olan Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Bolat'ın katılımıyla hizmete açılacağını belirtti.

-Bolat

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat da "TC ve KKTC arasında tesis etmiş olduğumuz iletişim ve düzenli aralıklarla yapmakta olduğumuz görüş alışverişi, ilişkilerimizin geliştirilmesine büyük katkı sağlamaktadır" dedi.

Bolat ayrıca, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ortaya koyduğu iki devletli çözüm vizyonunu da kuvvetle desteklediklerinin altını çizerek, Kıbrıs meselesini, siyasi alanda çözmeye gayret gösterirken, KKTC’nin kalkınması için gerekli hamleleri birlikte gerçekleştirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Bolat, "Odağımız, KKTC ürünlerinin küresel pazarlara erişiminin problemsiz bir şekilde temin edilmesi ve KKTC’nin karşı karşıya bırakıldığı haksız izolasyondan kaynaklanan olumsuz etkilerin ortadan kaldırılmasıdır. KKTC, özellikle belli sektörlerde ihracatını kısa süre içinde artıracak yüksek potansiyele sahiptir. KKTC’nin potansiyelinin hayata geçirilmesi için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Görüşmenin sonunda karşılıklı hediye teatisinde bulunuldu.