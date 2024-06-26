Maliye Bakanı Özdemir Berova, Avrasya Tekvando Şampiyonası’na katılan KKTC Taekwondo Judo Karate Akido Hapkido Kungfu Kurash Wushu Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen, sporcular ve antrenör Öykü Ergin’i kabul etti.

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, KKTC Taekwondo Judo Karate Akido Hapkido Kungfu Kurash Wushu Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen, KKTC Tekvando Milli Takımı’nın Özbekistan’da yapılan ve 13 ülkenin katıldığı Avrasya Tekvando Şampiyonası’nda genel klasmanda ikinci olduğunu belirtti.

Takımın, müsabakaların en iyi takımı seçilerek ferdi branşlarda 8 altın, 7 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak şampiyonayı tamamladığını söyleyen Gökbilen, “Sporcularımız bu yarışmalarda başarılarıyla Rusya, Çin ve Malezya’yı geride bırakarak, KKTC bayrağını göndere çekerek, marşımızı okudu” dedi.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova da, Özbekistan’da gerçekleşen Avrasya Tekvando Şampiyonası’nda ülkeyi başarıyla temsil eden sporcuları ve yöneticilerini tebrik etti. KKTC’yi sportif alanlarda temsil eden sporcuların azmi ve ortaya koyduğu gayreti kutlayan Berova, “Başarılarınızın dün başlayan bir başarı olmadığını yakinen takip eden biri olarak, federasyonunuzun bu alanda ülkemizin bir marka değeri olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Berova, Rum yönetimin baskıları ve uluslararası ambargolara rağmen gençlerin uluslararası organizasyonlarda yer alması ve elde ettikleri başarıların gurur ve memnuniyet kaynağı olduğunu kaydetti.