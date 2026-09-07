Maliye Bakanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Vekili Özdemir Berova, hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hem de Türkiye Cumhuriyeti devletinin tüm imkanlarını seferber ettiğini belirterek, çalışmaların aralıksız devam edeceğini ifade etti.

Maliye Bakanı Berova ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, bugün Girne'deki gemi faciasında kaybolanların aileleriyle bir araya geldi.

Berova, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, facianın ilk gününde 8 kişinin naaşına, TCG Alemdar ve TCG Işın’ın yürüttüğü çalışmalarla 6 kişinin daha naaşına ulaşıldığını belirterek, bugüne kadar 28 kaybın 14'üne ulaşıldığını ifade etti.

Berova, Başbakan Ünal Üstel’in bugün İstanbul’da ilgili teknenin çıkarılması konusunda çalışmalar yürüten şirketler ve sigorta şirketiyle görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti.

Yapılan çalışmalar sonunda Başbakan Üstel’e brifing de sunulduğunu kaydeden Berova, “Gerekli hesaplamalar ve diğer unsurların tamamlanmasıyla birlikte yarın Ankara'da hem bu ilgili şirketler ile hem de Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle bir son görüşmeye yapılarak bu konunun açıklığa kavuşturulması adına önemli bir adım atılacak.” dedi.

Başbakan Ünal Üstel’in adaya geldikten sonra da konuyla ilgili hem aileleri hem de basın mensuplarını bilgilendireceğini belirten Berova, yürütülen sürece değindi.

- “Ülkemiz açısında büyük bir travma ve facia”

“Ülkemiz açısında büyük bir travma ve facia...” diyen Berova, kayıp yakınlarıyla birlikte bu acıyı hem paylaşmak hem de doğru bilgiyi aktarmak için büyük çaba harcadıklarını dile getirdi.

“Resmi makamlarca açıklanmamış bazı yanıltıcı, yanlış veya yalan bilgilerin de sosyal medyada dolaştığını görüyoruz. O yüzden doğrulanmamış hiçbir bilginin aktarılmaması bu süreç içerisinde oldukça büyük bir önem taşıyor.” ifadelerine yer veren Berova, gerek hükümetin gerekse Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm imkanlarını seferber etmek suretiyle arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Başbakan Üstel’in yarın Ankara'da yapacağı temasların neticesinin de önemli olduğunu dile getiren Berova, “Kıbrıs Türk halkı olarak en büyük beklentimiz; bu dakikadan sonra naaşlara ulaşarak ailelerine teslim edebilmek.” ifadelerine yer verdi.

Hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün imkanlarını seferber ettiğini dile getiren Berova, çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurguladı.

Berova, “Doğru ve resmi bilgi gelmeden böylesi hassas bir konuda spekülatif haberlerden kaçınılması, hem sosyal medya açısından hem siz değerli basın mensupları açısından önemlidir.” diye konuştu.