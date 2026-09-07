Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasıyla ilgili Meclis’in olağanüstü toplanması, araştırma komitesi kurulması ve cevaplanması gereken tüm soruların belgeleriyle açıklığa kavuşturulması çağrısında bulundu.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre İncirli, Meclis’e sundukları araştırma önergesiyle ilgili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile görüştü. İncirli’ye ziyarette Meclis Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Fazilet Özdenefe ile Milletvekili Ürün Solyalı eşlik etti.

Görüşmenin ardından açıklama yapan İncirli, “Yaşadığımız büyük acı, devletin insan hayatını korumak için kurması ve işletmesi gereken denetim mekanizmalarının ne kadar hayati olduğunu bir kez daha göstermiştir.” dedi.

Hükümete yönelik eleştirilerde de bulunan İncirli, kısa süre önce ülkede yaşanan toplum güvenliği sorunlarını görüşmek üzere Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırdıklarını ve güvenliğin siyasi ve yönetim meselesi olduğunu söylediklerini hatırlattı. İncirli, “O gün bize, ‘Bu ülke güvenlidir’ dediler. Güvenliği konuşmak için Meclis’e dahi gelmediler.” ifadelerini kullandı.

Güvenliğin yaşamın her alanını kapsadığını belirten İncirli, “Güvenlik, insanın evinden çıktığında, yola koyulduğunda, arabasına, okul otobüsüne, gemiye, uçağa bindiğinde, hastanede, okulda, yaşamın her alanında devletin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğinden emin olabilmesidir.” dedi.

Yapılması gerekenin peşinen suçlu ilan etmek ya da devam eden adli soruşturmanın alanına müdahale etmek olmadığını kaydeden İncirli, “Yapılması gereken belgeleri ortaya koymak, izin ve denetim zincirinin nasıl işlediğini belirlemek ve varsa idari ve kurumsal ihmalleri açığa çıkarmaktır.” ifadelerini kullandı.

Araştırma önergesini Meclis’e sunduklarını, hükümetin de Meclis Araştırma Komitesi kurulması yönünde irade ortaya koyduğunu belirten İncirli, “O halde daha fazla beklemenin gerekçesi yoktur. Meclis olağanüstü toplanmalı, araştırma komitesi kurulmalı ve cevaplanması gereken tüm sorular belgeleriyle açıklığa kavuşturulmalıdır.” dedi.

- İncirli, hükümete yanıt bekleyen soruları sıraladı

“Bu soruların her biri resmi ve teknik belgeleriyle birlikte yanıtlanmalıdır.” ifadelerini kullanan İncirli, hükümete şu soruları yöneltti:

“Geminin 2024 yılında yeniden seferlere başlamadan önce uzun süre seferden çekilmiş durumda bulunmasının teknik, idari veya hukuki nedenleri nelerdir ve yeniden sefere başlamadan önce hangi kontrollerden geçirilmiştir?

Limanlar Dairesi bünyesinde gemilerin denetiminden sorumlu kurul fiilen çalışmakta mıdır? Son beş yıldır gerekli atamaların yapılmadığı iddiası doğruysa, denetimler kim tarafından ve hangi yetkiye dayanılarak yapılmıştır? Son beş yıla ait denetim faaliyet raporları ne göstermektedir?

Geminin seyre elverişliliği, yapısal güvenliği ve teknik yeterliliği nasıl değerlendirilmiş ve hangi teknik raporlara dayanılarak kabul edilmiştir? Geminin geçmiş hasarları, bakım ve onarımları incelenmiş midir; incelenmişse kim tarafından ve hangi raporlara dayanılarak değerlendirilmiştir?

Geminin sigortalanması sırasında yapılan incelemelerde teknik durumuna ilişkin hangi tespitlerde bulunulmuştur? İlgili denetim ve ekspertiz raporları ne söylemektedir?

16 Mayıs 2026 tarihindeki sefer sırasında çekildiği belirtilen ve geminin su aldığı görülen görüntüler yetkili makamların bilgisine ulaşmış mıdır? Ulaşmışsa hangi işlemler yapılmış, ulaşmamışsa bu tür güvenlik sorunlarının bildirilmesi ve takibine ilişkin mekanizma nasıl işlemiştir?

Geminin Haziran 2026’da geçtiği belirtilen yıllık klas denetiminde su alma veya buna yol açabilecek herhangi bir teknik sorun tespit edilmiş midir? Edilmişse hangi işlemler yapılmış ve geminin sefere devam etmesine hangi teknik değerlendirmeye dayanılarak izin verilmiştir?

Mayıs ayında görüntülere yansıyan su alma ile 30 Ağustos’taki facia sırasında görülen su alma arasında teknik bir bağlantı bulunup bulunmadığı araştırılmış mıdır?

Geminin kaptanı ve mürettebatının gerekli ehliyet, sertifika ve mesleki yeterlilikleri mevcut muydu? Bunlar kim tarafından ve hangi usulle kontrol edilmiştir?

Facianın yaşandığı gün gemi Girne Limanı’ndan ayrılmadan önce yapılması gereken kontroller yapılmış mıdır? Hangi kontrol listeleri doldurulmuş ve kimler tarafından onaylanmıştır?

Geminin Girne Limanı’ndan planlanan çıkış saati ile fiili çıkış saati nedir? Çıkışta bir gecikme yaşanmışsa bunun gerekçesi nedir ve bu durum gemi jurnaline nasıl kaydedilmiştir?

Facianın yaşandığı gün geminin Girne Limanı’ndan hareket etmesinden su almaya başlamasına, yan yatmasına ve tamamen batmasına kadar geçen sürenin kronolojisi nedir? İlk yardım çağrısı hangi saatte ve hangi kanaldan yapılmıştır?

İlk yardım çağrısından itibaren kurtarma operasyonunun kronolojisi nedir? İlgili kurumlar hangi aşamada haberdar edilmiş ve operasyonun koordinasyonu nasıl yürütülmüştür?”