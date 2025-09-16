Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın New York öncesi bilgilendirme toplantısına yönelik davetini reddettiklerini açıkladı.

BES’ten yapılan açıklamada, sendikanın hiçbir siyasi partinin "arka bahçesi" olmadığı, her süreçte tavrını ortaya koymaktan çekinmediği belirtildi.

Tatar'ın tarafsızlık ilkelerine aykırı davranışları bulunduğu savunulan açıklamada, bazı toplumsal olaylardaki duruşu ve bazı yasalarla ilgili tutumlarına yönelik de eleştiriler yapıldı ve bu noktaları "görmezden gelmenin mümkün olmadığı" savunuldu.

"Tatar’ın seçim propagandasına alet olmamız mümkün değildir" denilen açıklamada, "BES üyeleri, halk, emek, mücadele, üretim, laiklik, çözüm ve barış için vardır, maskotluk için değil” ifadeleri kullanıldı.