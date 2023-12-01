Tüpraş Stadı'nda saat 20.45'te başlayan karşılaşmayı Sloven hakem David Smajc yönetti.

Club Brugge, deplasmanda Beşiktaş’ı 5-0 mağlup etti.

Belçika temsilcisinin gollerini, 4. dakikada Casper Nielsen, 14, 46. dakikalarda Igor Thiago, 50. dakikada Raphael Onyedika ve 69. dakikada Andreas Olsen kaydetti.

Siyah-beyazlılar, bu sonuçla D Grubu’ndaki 4. mağlubiyetini aldı. Son sırada bulunan Beşiktaş’ın sadece 1 puanı buluyor.

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Belçika temsilcisi ise aldığı bu galibiyetle puanını 13’e yükseltti.
Karşılaşma öncesinde gruptan çıkmayı garantileyen Club Brugge, liderliğini sürdürdü.

İki takım arasında Belçika'da oynanan ilk maç 1-1 berabere tamamlanmıştı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki son karşılaşmasını 14 Aralık Perşembe günü deplasmanda Lugano ile oynayacak.

Aynı gün Club Brugge, Bodo / Glimt ile karşılaşacak. Bu karşılaşmalar sonrasında grup aşamaları tamamlanmış olacak. 