Tüpraş Stadı'nda saat 20.45'te başlayan karşılaşmayı Sloven hakem David Smajc yönetti.
Club Brugge, deplasmanda Beşiktaş’ı 5-0 mağlup etti.
Belçika temsilcisinin gollerini, 4. dakikada Casper Nielsen, 14, 46. dakikalarda Igor Thiago, 50. dakikada Raphael Onyedika ve 69. dakikada Andreas Olsen kaydetti.
Siyah-beyazlılar, bu sonuçla D Grubu’ndaki 4. mağlubiyetini aldı. Son sırada bulunan Beşiktaş’ın sadece 1 puanı buluyor.
Belçika temsilcisi ise aldığı bu galibiyetle puanını 13’e yükseltti.
Karşılaşma öncesinde gruptan çıkmayı garantileyen Club Brugge, liderliğini sürdürdü.
İki takım arasında Belçika'da oynanan ilk maç 1-1 berabere tamamlanmıştı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki son karşılaşmasını 14 Aralık Perşembe günü deplasmanda Lugano ile oynayacak.
Aynı gün Club Brugge, Bodo / Glimt ile karşılaşacak. Bu karşılaşmalar sonrasında grup aşamaları tamamlanmış olacak.