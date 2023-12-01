Right to Dream Park'ta saat 23.00'te başlayan müsabakayı Fransız hakem Jeremie Pignard yönetti.

Fenerbahçe, deplasmanda 6-1 yenildi.

Danimarka temsilcisinin gollerini 21. dakikada Lucas Hey, 25. dakikada Daniel Svensson, 55, 75 ve 84. dakikalarda Benjamin Nygren, 66. dakikada Christian Rasmussen kaydetti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu’nda 2. mağlubiyetini aldı. 9 puanda kalan sarı-lacivertliler, 2. sıraya geriledi.

Yıl sonu maç programı ile ilgili açıklama Yıl sonu maç programı ile ilgili açıklama

Nordsjaelland ise 5. maçında 3. galibiyetini aldı. 10 puana yükselen Danimarka temsilcisi, liderliğe yükseldi.

Fenerbahçe, H Grubu’ndaki son karşılaşmasını 14 Aralık Perşembe günü Spartak Trnava ile oynayacak.

Aynı gün Nordsjaelland ise Ludogorets Razgrad ile karşılaşacak.