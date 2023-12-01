Right to Dream Park'ta saat 23.00'te başlayan müsabakayı Fransız hakem Jeremie Pignard yönetti.
Fenerbahçe, deplasmanda 6-1 yenildi.
Danimarka temsilcisinin gollerini 21. dakikada Lucas Hey, 25. dakikada Daniel Svensson, 55, 75 ve 84. dakikalarda Benjamin Nygren, 66. dakikada Christian Rasmussen kaydetti.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu’nda 2. mağlubiyetini aldı. 9 puanda kalan sarı-lacivertliler, 2. sıraya geriledi.
Nordsjaelland ise 5. maçında 3. galibiyetini aldı. 10 puana yükselen Danimarka temsilcisi, liderliğe yükseldi.
Fenerbahçe, H Grubu’ndaki son karşılaşmasını 14 Aralık Perşembe günü Spartak Trnava ile oynayacak.
Aynı gün Nordsjaelland ise Ludogorets Razgrad ile karşılaşacak.