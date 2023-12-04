Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü'yle deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ligde ilk puan kaybını yaşadı.
Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını MKE Ankaragücü, 21. dakikada Ali Sowe'un golüyle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda oyuna giren Alex Oxlade-Chamberlain'in 74. dakikadaki golüyle skora denge geldi ve başkentteki mücadele 1-1 sona erdi.
Fenerbahçe derbisi öncesi puan kaybı yaşayan Beşiktaş, haftayı 26 puan ve gol fazlasıyla zirvenin 11 puan gerisinde 3. sırada tamamladı.
MKE Ankaragücü ise 17 puanla 12. sırada kaldı.