Çaykur Didi Stadı'nda hakem Abdulkadir Bitigen yönettiği karşılaşmayı 4-0 Beşiktaş kazandı.
Yoğun yağış altında oynanan karşılaşmada, taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı.
Beşiktaş’ın galibiyet gollerini 4. dakikada Milot Rashica, 45, 47. dakikalarda Semih Kılıçsoy ve 79. dakikada Cenk Tosun kaydetti.
Çaykur Rizespor'un ofsayt gerekçesiyle golü VAR’dan döndü.
Siyah-beyazlılar, ligdeki 10. galibiyetini alarak puanını 32’ye yükseltti. Beşiktaş, maç fazlasıyla 4. sırada bulunuyor.
Rize ekibi ise ligdeki 6. mağlubiyetini alarak 29 puanla 6. sıraya geriledi.