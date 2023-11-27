Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetti.

Siyah-beyazlılar, bu sezon teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ikinci resmi maçına çıktı. Çalımbay yönetiminde Beşiktaş, yoğun yağış altında oynanan Samsun deplasmanında 2. galibiyetini aldı.

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Süper Lig'de 8. galibiyetini alan siyah-beyazlıların 1 beraberliği ve 4 yenilgisi bulunuyor. Bu galibiyetle siyah-beyazlılar, 25 puanla 3. sıraya yükseldi.

Ligde çıktığı 13 maçında 9. mağlubiyeti alan Yılport Samsunspor ise 8 puanda kaldı.