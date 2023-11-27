Türkiye'nin Bursa ilinde düzenlenen U13 Türkiye Badminton Şampiyonasında mücadele eden badmintoncularımız adaya döndü.

U13 Türkiye Badminton Şampiyonasında 5 bayan 9 erkek sporcuyla katılım gösteren Milli Takımımız 3 gün boyunca 950 sporcunun katıldığı Türkiye Şampiyonasında sporcularımız toplamda 7 galibiyet aldılar.

Başkan Fırat Deniz: 23 Kasım 2023 tarihinde Bursada başlayan U13 Türkiye Şampiyonasında mücadele eden sporcularımızı verdikleri mücadeleden dolayı tebrik etti. Yaşlarının küçük olmasına rağmen sporcularımızın iyi mücadele ettiklerini belirten Başkan Deniz, Badminton Milli Takımımızın ana sponsoru Modda Cosmetics Direktörü Sayın lMurat Tenekeci'ye de teşekkür etti. Kafilede yönetici olarak bulunan Vasfiye Şahali, antrenörlerimiz Nevzad Denerel ve Ülviye Beşe'ye de teşekkür etti.