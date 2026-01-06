Beşinci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hayatını kaybeden eski bakanlardan Kenan Atakol için taziye mesajı yayımladı.

“Kıbrıs Türk diplomasisinin mümtaz şahsiyeti Sayın Kenan Atakol’un vefatının büyük üzüntüsünü içerisindeyim” diyen Tatar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kenan Atakol, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş ile uzun yıllar Dışişleri Bakanı olarak müzakere süreçlerinde başarıyla birlikte haklarımızı savunmuştur. Sayın Atakol 13 yıllık Dışişleri Bakanlığının yanı sıra üstlendiği diğer bakanlık görevlerinde de temsil gücü yüksek onurlu bir duruş sergilemiştir.

Emeklilik döneminde de ülkemize ÇEKOVA çatısı altında doğayı korumak ve çevre bilincini yaymak için önemli hizmetlerde bulunmuştur. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Dışişleri camiamıza sabırlar ve başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.”