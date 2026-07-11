Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, büyük bir özveri, sorumluluk ve fedakârlık anlayışıyla toplum adına önemli bir görevi yerine getiren basın mensuplarının demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğunu kaydetti.

Bebek, yayımladığı 11 Temmuz Basın Günü mesajında, Beyarmudu Belediyesi olarak yürüttükleri hizmetlerin halka doğru ve şeffaf bir şekilde ulaşmasında basın kuruluşlarının katkısının son derece değerli olduğunu vurguladı.

Bebek, basının özgür, tarafsız ve ilkeli yayıncılık anlayışıyla görevini sürdürmesini temenni ederek, her zaman basın emekçilerinin yanında olduklarını belirtti.

Bülent Bebek, tüm gazetecilerin ve basın çalışanlarının gününü kutlayarak, görev başında hayatını kaybeden basın emekçilerini rahmetle andığını, tüm basın camiasına sağlık, başarı ve kolaylık dilediğini sözlerine ekledi.