Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Başkanı ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, güçlü bir demokrasinin, ancak özgür, bağımsız ve tarafsız bir basınla mümkün olacağını söyledi.

Serdaroğlu, 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, büyük özveriyle görev yapan tüm basın emekçilerinin gününü kutladı.

Basının; halkın doğru bilgiye ulaşmasını sağlayan, kamu adına denetim görevini yerine getiren, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğuna işaret eden Serdaroğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ne yazık ki bugün yalnızca ülkemizde değil, dünyanın birçok yerinde basın, düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik baskılar her geçen gün artmaktadır. Gazeteciler yaptıkları haberler, kamu yararına yürüttükleri araştırmalar ve eleştirel yayınları nedeniyle yargı süreçleriyle karşı karşıya bırakılmakta, susturulmaya çalışılmaktadır.

Ülkemizde de basın emekçilerine yönelik açılan davalar ve özellikle 23B maddeli Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası, kamu adına denetim görevini yerine getiren gazeteciler üzerinde ciddi bir baskı unsuru oluşturmuştur. Bu düzenleme, gazetecilere gözdağı vermeyi, haber yapma cesaretini kırmayı ve toplum adına gerçekleri ortaya çıkaran basın emekçileri üzerinde otosansürü yaygınlaştırmayı hedeflemektedir.

Oysa eleştiren, sorgulayan ve gerçekleri ortaya koyan gazeteciler susturulursa, zarar görecek olan yalnızca basın değil, tüm toplum olacaktır.”

Basın özgürlüğünün yalnızca gazetecilerin değil, halkın haber alma hakkının da güvencesi olduğunu vurgulayan Serdaroğlu, “Kamu-İş olarak, ifade ve basın özgürlüğünün evrensel bir hak olduğuna inanıyor; gazetecilerin baskı, tehdit ve yargı kıskacı altında görev yapmak zorunda bırakılmasını kabul etmiyoruz. Demokratik toplumların temel taşı olan basının özgürce görev yapabileceği bir ortamın oluşturulması herkesin ortak sorumluluğudur.” dedi.

Serdaroğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Diğer yandan, sendikal mücadelemizin her aşamasında, gece gündüz demeden, mesai saati gözetmeksizin yanımızda olan, Kamu-İş’in açıklamalarını, eylemlerini ve emek mücadelesini kamuoyuna ulaştıran tüm basın emekçilerine ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Emekçinin sesinin duyurulmasında gösterdikleri özveri ve fedakârlık bizler için son derece değerlidir.

Bu vesileyle; görevini etik ilkelerden ödün vermeden, kamu yararını gözeterek yerine getiren tüm gazetecileri ve basın çalışanlarını bir kez daha kutluyor, Kamu-İş Sendikası olarak başta basın emekçileri olmak üzere tüm basın meslek örgütleriyle dayanışma içerisinde olmaya, basın özgürlüğünü, düşünce ve ifade özgürlüğünü hedef alan her türlü baskıya, haksızlığa ve antidemokratik uygulamaya karşı ortak mücadeleyi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyorum.”