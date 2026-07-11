Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) KKTC Başkanı Ramazan Gündoğdu ve Başkan Yardımcısı Sıtkı Öztekin başkanlığındaki heyet, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldi.

Dernekten verilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nde yer alan görüşmeye, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de katıldı. Görüşmede, MÜSİAD KKTC Yönetim Kurulu üyeleri Hüseyin Oskar, Okan Hacı Ali ve Umut Vehid de hazır bulundu.

Görüşmede, MÜSİAD KKTC’nin yürüttüğü faaliyetler, iş dünyasına yönelik çalışmaları ve önümüzdeki döneme ilişkin hedef ve projeleri ele alındı.

Heyet, Yılmaz’a mevcut çalışmaları hakkında bilgi vererek, KKTC’nin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak projeler ve geleceğe yönelik planlamalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca, Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi, yatırım imkanlarının arttırılması ve iş dünyası arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik görüşler de aktarıldı.

MÜSİAD KKTC heyeti, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’ye teşekkür etti.