Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen İstanbul Festivali,Devam Ediyor

İstanbul Festivali 4 Ağustos’ta Serdar Ortaç, 5 Ağustos’ta Derya Bedavacı ve Özcan Deniz, 6 Ağustos’ta Sagopa Kajmer ve maNga, 7 Ağustos’ta Dolu Kadehi Ters Tut ve mor ve ötesi, 8 Ağustos’ta Tiësto konserleriyle devam edecek. Semicenk ile Yıldız Tilbe 9 Ağustos'ta, Edis ve Gülşen 11 Ağustos'ta, Hande Yener "Hande Bizi Sezen'e Götür" projesiyle, Levent Yüksel ise kendi repertuvarıyla 12 Ağustos'ta, Dedublüman ve Duman ise 13 Ağustos'ta izleyicinin karşısına çıkacak.

Festival kapsamında K-pop'un dünya çapındaki yıldızları KWON EUNBI ve ATEEZ 14 Ağustos'ta, SUNMI ve MONSTA X 15 Ağustos'ta sahne alırken, festival 16 Ağustos'ta pop müziğin güçlü ismi Hadise ve elektronik müziğin başarılı ismi Argy'nin performansıyla final yapacak.

Genç Sahne, canlı performanslar, DJ setleri, dans gösterileri, söyleşiler ve interaktif etkinliklerle festivalin enerjisini ilk saatlerden itibaren yükseltiyor. 3x3 Basketbol Alanı da turnuvalar, gösteri maçları, yarışmalar ve sürpriz aktivasyonlarla spor ile eğlenceyi aynı sahada buluşturuyor.

Marka deneyim alanları, çocuklara özel eğlence noktaları ve zengin gastronomi seçenekleriyle desteklenen İstanbul Festivali, müzik, spor, eğlence ve lezzeti tek çatı altında bir araya getirerek her yaştan ziyaretçiye gün boyu süren dinamik ve benzersiz bir festival deneyimi vadediyor.

Hepsi ve daha fazlası Kıbrıs Genç Tv aracılığı ile Gençte Magazin programında sizlerle olacak.