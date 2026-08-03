Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Lefkoşa'da bir süpermarkette meydana gelen bıçaklı saldırının ardından olay anına ait kanlı ve ağır yaralanma görüntülerinin bazı haber platformları ile sosyal medya hesaplarında paylaşılmasına tepki gösterdi.

KTGB Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, gazeteciliğin yaşanan her ayrıntıyı etik süzgeçten geçirmeden yayınlamak olmadığı vurgulanarak, toplumun haber alma hakkının insan onuru ve kamu yararı gözetilerek yerine getirilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, bir olayın haber değeri taşımasının mağdurların en mahrem ve acı dolu anlarının teşhir edilmesini meşru kılmadığı ifade edilerek, dijital mecralarda daha fazla tıklanma ve etkileşim uğruna gazeteciliğin temel etik ilkelerinin göz ardı edilmemesi gerektiği kaydedildi.

Kanlı görüntülerin paylaşılmasının gazetecilik değil, insan acısını dijital tüketime dönüştüren sorumsuz bir yayın anlayışı olduğu belirtilen açıklamada, bu tür içeriklerin özellikle çocuklar, gençler ve travmaya açık bireyler üzerinde olumsuz etkiler yarattığına dikkat çekildi.

KTGB, medyanın görevinin travmayı çoğaltmak değil, gerçeği sorumlu habercilik anlayışıyla kamuoyuna aktarmak olduğunu vurgulayarak, basın özgürlüğünün insan onurunu zedeleme özgürlüğü olarak yorumlanamayacağını ifade etti.

Birlik, olayla ilgili kan ve ağır şiddet unsurları içeren görüntüleri yayınlayan medya kuruluşları ile dijital yayıncıları söz konusu içerikleri kaldırmaya ve bundan sonraki yayınlarında evrensel gazetecilik etik ilkelerine uygun hareket etmeye çağırdı.