Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Basın Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, belediyenin 2026 yılı yatırım programı kapsamında hayata geçirilecek Cadde Dönüşüm Projesi için üç ayrı ihale tamamlanırken, ihaleleri kazanan firmalarla sözleşmeler imzalandı.

Açıklamaya göre, Altyapı Yenileme Projesi Hizmet Alımı ihaleleri kapsamında yürütülecek Cadde Dönüşüm Projesi ile kanalizasyon altyapısı yenilenecek, büz, bordür ve parke döşemesi çalışmaları gerçekleştirilecek. Proje kapsamında köylerin en işlek caddeleri kaldırım, aydınlatma ve oturma alanlarıyla modern bir görünüme kavuşturulacak.

İhale sonuçlarına göre, 009/2026 sayılı Cihangir Köyü Altyapı Yenileme Projesi Hizmet Alımı İhalesi ile 011/2026 sayılı Demirhan-Balıkesir Köyü Altyapı Yenileme Projesi Hizmet Alımı İhalesi'ni Alp Kardeşler İnşaat Şti. Ltd., 010/2026 sayılı Gaziköy Köyü Altyapı Yenileme Projesi Hizmet Alımı İhalesi'ni ise Özaktürk Construction Trading Ltd. kazandı.

Sözleşmelere Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler ile Alp Kardeşler İnşaat Şti. Ltd. Direktörü Engin Alp ve Özaktürk Construction Trading Ltd. Direktörü Ahmet Özaktürk imza attı.

Belediye Başkanı Ali Karavezirler, imza töreninde yaptığı açıklamada, belediyenin yatırım çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirterek, Cadde Dönüşüm Projesi ile köylerin altyapısının güçleneceğini söyledi.

Karavezirler, proje kapsamında yapılacak kaldırımlar, aydınlatma sistemleri ve oturma alanlarıyla vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir çevrede yaşamlarını sürdüreceğini ifade etti. Projenin engelli dostu altyapısıyla da örnek olacağını vurgulayan Karavezirler, altyapı yatırımlarına büyük önem verdiklerini belirterek, katkı sağlayan belediye çalışanlarına ve ihaleleri üstlenen firmalara teşekkür etti.