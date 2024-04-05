Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, geçtiğimiz ay, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde gerçekleştirilen bir operasyonla, beyin pili takılan 62 yaşında kadın hastanın sağlık durumuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

KKTC'de ilk kez gerçekleştirilen beyin ameliyatının ardından hastanın durumunun iyi olduğunu belirten Dinçyürek, operasyonun Parkinson hastalarının istemsiz hareketlerini ortadan kaldırarak tamamen normal, istemli hareketlere dönüşmelerini sağlayacak bir ameliyat olduğunu ve hastanın durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Dinçyürek, yaklaşık bir ay önce gerçekleştirilen ameliyatı yerinde gözlemlediğini ve sonucunu bugün tekrar müşahede ettiğini ifade ederek, Parkinson hastalarına yapılan bu ameliyatla hastanın sağlığına kavuşmasını görmekten son derece mutlu olduğunu dile getirdi.

Dinçyürek, ayrıca, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılmayan ameliyatların yapılması ve mevcut tüm ameliyatların daha iyi yapılabilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

Ameliyatın Parkinson hastalığında ülkemizde bir ilk ve dönüm noktası olduğunu belirten Dinçyürek, benzer tedavilerle başka hastalara da hayata geri dönme şansı verebileceklerini ifade ederek başta ameliyatı gerçekleştiren doktorlar olmak üzere emek veren tüm ekibe teşekkür etti.

Ameliyatı gerçekleştiren Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Çağın Ozankaya, hastanın 62 yaşında 13 yıldır parkinson teşhisi almış bir kadın hasta olduğunu, son dönemlerde yaşam kalitesinin önemli ölçüde düştüğünü kaydetti.

Ameliyat sonrasında hastanın öz bakımı dahil olmak üzere daha önce yapamadığı basit fonksiyonları bile rahatlıkla yerine getirebildiğini gözlemlediklerini belirten Ozankaya, hastanın genel durumunun ameliyat sonrası oldukça iyi olduğunu söyledi.

Bu başarılı ameliyatın gerçekleşmesinde bize imkan sağlayan Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek'e teşekkür ettiğini ifade eden Ozankaya, ayrıca ameliyat sırasında yardımlarını esirgemeyen Profesör Doktor Tanju Uçar'a ve bu süreçte emeği geçen tüm Nalbantoğlu Hastanesi Nöroşirürji ve Nöroloji kliniği personeline teşekkürlerimi sunarım." Dedi.