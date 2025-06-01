Beyköy’de 21 Mayıs’ta bir inşaatta meydana gelen iş kazasında yaralanan Burhan Uddin (E-40) yaşamını yitirdi.

Uddin, inşaatın üçüncü katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 11,45 metre yükseklikten düştüğü günden beri Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım servisinde tedavi görüyordu.

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Yürütülen soruşturma kapsamında olayla ilgili olarak T.K.(E-32) ve A.A (E-38) tutuklanmıştı.

Öte yandan, Lapta’da dün bir başka inşaatta çalışan Nawab Zada (E-32), merdiven üzerinde çalıştığı sırada dengesini kaybedip 1.50 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Zada, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.