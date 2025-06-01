Beyköy’de 21 Mayıs’ta bir inşaatta meydana gelen iş kazasında yaralanan Burhan Uddin (E-40) yaşamını yitirdi.

Uddin, inşaatın üçüncü katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 11,45 metre yükseklikten düştüğü günden beri Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım servisinde tedavi görüyordu.

Yürütülen soruşturma kapsamında olayla ilgili olarak T.K.(E-32) ve A.A (E-38) tutuklanmıştı.

Öte yandan, Lapta’da dün bir başka inşaatta çalışan Nawab Zada (E-32), merdiven üzerinde çalıştığı sırada dengesini kaybedip 1.50 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Zada, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.