Bicare Insurance’ın İskele şubesi görkemli bir tören ile açıldı.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği açılış töreninde ilk konuşmayı Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Birinci yaptı.

Konuşmasına 16 ay önce Kıbrısın en iyi müdürü olarak nitelendirdiği Börte Barlasoğlu’nu işe aldıklarını ve onu hissedar yaptıktan sonra da çalışmaları ile ülkede yeni nesil sigortacılıkta güven sağladıklarını vurguladı.

Tekin Birinci konuşmasını “Bizler 16 ayda neler mi yaptık? 16 ayda beş bine yakın sigorta poliçesi kestik. 16 ayda bugün kıbrısın en fazla aranan sigortalarından bir tanesiyiz. Bizler bugün KKTC araba sigortalarında, kaskoda ilk ikide çıkmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün bizler yeni nesil sigortacılıkta, yaptığımız web siteleri ile sigorta hizmetini sunuyor ve bu bağlamda sigortaya erişim anlamında çok teknolojik bir servis sunuyoruz” dedi.

Genel Müdür Börte Barlasoğlu da konuşmasında sektöre yaptıkları yatırımdan dolayı Birinci ailesine teşekkür ederek başladı ve ekledi:

“Bu yola çıkarken Tekin beyin söylediği gibi çok güzel bir ekip oluşturduk. Bugün bu şubeyi açıyorsak bunu ekip arkadaşlarımızın acentelerimizin çalışmasına borçluyuz. Bundan dolayı herkese teşekkür ediyorum. Neden İskelede şube açıyoruz çünkü son dönemlerde Kıbrıs’ta en çok gelişen ve en çok potansiyeli olan bölge İskeledir”

Konuşmaların ardından şubenin açılışını Dede Tekin Birinci ve torunlar diğer iki Tekin Birinci kurdeleyi keserek şubenin açılışını gerçekleştirdiler.

Açılışan Birinci ailesinin yanı sıra bölge halkı ve bayiler ve çalışanlar katıldı.

Açılış töreninde müzik dinletisi de yer aldı.

