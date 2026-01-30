"Ceza Sahası" belgeselinin yapımcısı Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci ile anlamlı yapımda konuşan KTFF Alt Yapı Milli Takım futbolcuları “SPOR GÜNDEMİ”ndeydi.BRT 1 ekranında yayınlanan progama, özel gösterimini izleyenler üzerinde etki yaratan yapımın Yönetmeni Musta Ünlü de telefonla katıldı. KKTC U12 Milli Takımı’ndan Berk Liman, Eymen ve Emir Tak, programda, ‘KKTC Milli Forması’nı giymiş olmanın yaşattığı gururu anlatırken, ambargoların kaldırılması isteklerini yineleyerek yurt dışında daha fazla ülkeden takım ve sporcularla karşılaşmalara çıkma umutlarını dile getirdiler. “Ceza Sahası” belgeselinin Yapımıcısı Ertan Birinci, “Hayalim var festivallerden birinde ödülümüzü alacağımızı bize bildirsinler, çocuklarla hep beraber gidelim oturalım sıramızı bekleyelim ve “Ceza Sahası” belgeseli ödülü aldı dediklerinde havaya fırlayalım. KKTC’yi gururla temsil ederek ve bu davayı bu mücadeleyi bizim çocuklarımızın hikayesini anlatmaya devam edelim” dedi. Programa telefon bağlantısıyla konuk olan Yönetmen Mustafa Ünlü ise “Bir ceza sahası oluşmuş durumda. Kim neyin bedelini ödüyor, neden ceza sahasında yaşıyor bunu biraz görmek, hatırlatmak ve bunun anlaşılması ve yayılmasını sağlamaktı amaç. Elimizden geleni bu anlamda yapmaya çalıştık. Şimdi de tabi ki iş bitmedi devam ediyoruz. Festivallerle başka yayın organlarıyla olabildiği kadar bu filmin sözünü dünyadaki kamuoyuna ulaşmasını sağlayamaya çalışacağız” ifadelerini kullandı. Bugüne kadar 23 festivale başvurunun yapıldığı “Ceza Sahası” futbol üzerinden ülkeye uygulanan insanlık dışı haksız ambargoyu ve izolasyonların yaşamları nasıl etkilendiğini merkeze alıyor. Bu arada ‘Belgesel’ televizyonda ilk kez BRT’de ekrana gelecek. “Ceza Sahası” 23 festivalden yanıt bekliyorBirinci: Festivallerden birinden kazandığımızın açıklanması hayalim..