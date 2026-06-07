Polis Genel Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından ülke genelinde dün yapılan trafik denetimlerinde 2 bin 1 araç sürücüsü kontrol edildi.

Polisten verilen bilgiye göre denetimlerde trafik kurallarına uymayan 278 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 47 araç ise trafikten men edildi ve beş sürücü de tutuklandı.

-137 sürücü süratli araç kullanmaktan rapor edildi

Rapor edilen trafik suçları şöyle:

137’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 20’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sigortasız araç kullanmak, ikisi sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 10’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 13’ü muayenesiz araç kullanmak, 25’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, biri trafik levha ve işaretlerine uymamak, biri koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, ikisi aracın ışık kurallarına uymamak ve 63’ü diğer trafik suçları.”