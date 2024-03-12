Ülkede 4-10 Mart döneminde 86 trafik kazası meydana geldi, kazalarda bir kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi ise yaralandı.

Polise basın bültenine göre, 4 Mart-10 Mart arasındaki kazaların 28’i süratli araç kullanmak, 17’si kavşakta durmamak, 15’i dikkatsiz sürüş yapmak, 12’si yakın takip, 14’ü de diğer sebeplerden meydana geldi.

Kazaların biri ölümle, 15’i de yaralanmayla sonuçlandı. Yaralanmayla sonuçlanan kazalarda 19 kişi yaralandı. Kazaların 70’i de hasarla sonuçlandı. Toplam hasar miktarı 7 milyon 160 bin TL olarak hesaplandı.

-En çok kaza Girne'de

Bir haftalık sürede meydana gelen kazaların ilçelere göre dağılımı ise şöyle: "Lefkoşa 29, Gazimağusa 16, Girne 31, Güzelyurt 7, İskele 3."

-Trafik denetimleri

Öte yandan polis ekiplerinin 4-10 Mart arasındaki trafik denetimlerinde 15 bin 915 araç sürücüsü denetlendi, 3 bin 924 araç sürücüsü rapor edildi.

-107 sürücünün içki tesiri altında araç kullandığı tespit edildi

İşlem yapılan trafik suçlarının dağılımı şöyle:

"Mobil araç ile tespit edilen sürat suçları 1399, sürat 868, sürüş esnasında cep telefonu kullanmak 338, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak 214, trafik levha ve işaretlerine uymamak 142, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak 107, emniyet kemeri takmadan araç kullanmak 101, sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak 71, muayenesiz araç kullanmak 60, dikkatsiz sürüş 48, ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak 24, tehlikeli sürüş 19, sürüş ehliyetsiz araç kullanmak 16, trafik ışıklarına uymamak 16, özel eşya taşıma "b" işletme izinsiz araç kullanmak 8, yolcu taşıma "t" işletme izinsiz araç kullanmak 7, koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak 5, tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak 1 ve diğer trafik suçları 1600."

-22 sürücü tutuklandı

Denetimler esnasında 301 araç trafikten men edildi, 22 sürücü ise tutuklandı.