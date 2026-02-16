Son bir haftada KKTC’de 11 yangın ve 16 özel servis olayı meydana geldiği bildirildi.

İtfaiyeden verilen bilgiye göre, yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar 2 milyon 780 bin TL oldu.

Raporda yangınların muhtemel sebepleri; elektrik kaynaklı kısa devre, elektrik prizinin ısınması, kişi/ler tarafından yakma, söndürülmeden atılan sigara izmariti ve faal durumdaki elektrikli sobanın mobilyaları tutuşturması olarak yer aldı.

Özel servis olayları ise; yangına karşı tedbir alma, demir korkuluklar ile aracın motor bölümünde sıkışan kedilerin kurtarılması, asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, kuyuya düşen köpeğin kurtarılması, araçta kilitli kalan çocuğun kurtarılması, forklift ile fırının yüklemesi sırasında fırının altında kalan şahsın kurtarılması, yangın eğitimi verilmesi, yol güvenliği sağlanması, trafik kazasında sıkışan sahışların kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak belirtildi.