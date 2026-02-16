Meteoroloji Dairesi, KKTC’nin yarından itibaren alçak basınç sistemiyle serin ve nemli havanın etkisi altında kalacağını, Salı ve Çarşamba günleri ise üst atmosferdeki soğuk havanın yağışlara neden olacağını bildirdi.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık değerlendirmesine göre, hafta genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak; yarın ve çarşamba günü sağanak ve gök gürültülü sağanaklar görülecek. Haftanın ilerleyen günlerinde hava parçalı ve az bulutlu seyredecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 19–21, çarşamba ve perşembe günü ise 16–18 derece santigrat dolaylarında olacak.

Rüzgâr, periyodun ilk günlerinde güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli; Çarşamba günü yer yer fırtına şeklinde; diğer günlerde ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.