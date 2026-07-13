Demokrat Parti’nin (DP) kuruluşunun 34'üncü yıldönümü nedeniyle "Bir Meşale, Bir Miras 34. Yıl Onur Gecesi” etkinliği düzenledi.

Elexus Otel’de dün akşam gerçekleştirilen etkinliğe 5’inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, parti yöneticileri, üyeleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ile partililer katıldı.

Etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı, daha sonra Demokrat Partili Bakanlıkların hayata geçirdiği ve geçireceği projeler hakkında bir sine vizyon gösterisi sunuldu.

Sırasıyla DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar, DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve 5’inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmalarıyla devam eden etkinlikte konuşmaların ardından DP’nin kuruluşunda yer alan isimlere onur plaketleri takdim edildi. Gece pasta kesimi ve konserle sona erdi.

-Tatar

Gecede konuşan 5’inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Demokrat Parti’nin 34’üncü kuruluş yıldönümünü kutlayarak, partinin tecrübe ve hizmetlerinin KKTC’nin gelişimi, kalkınması ve geleceği için önemine işaret etti.

“Biz KKTC’ye yürekten inanan insanlar olarak, siyasetimizde, dünya görüşümüzle, bayrak sevgimizle, anavatan Türkiye ile ortak değerleri paylaşan insanlar olarak, başarılı olmak durumundayız” diyen Ersin Tatar, Fikri Ataoğlu ve ekibine başarılar diledi.

Rum tarafının pozisyonu, Güney Kıbrıs’ta yaşananlar, küresel güç dengeleri ve dünya çatışmaları ışığında KKTC’nin stratejik önemi ve değerinin giderek arttığına dikkat çeken Tatar, KKTC’ye inanan kesimin temsil ettiği siyasetin daha da güçlendiğini kaydetti.

Tatar konuşmasının sonunda, tecrübesi ve hizmetleriyle Demokrat Parti'nin KKTC siyasal yaşamında hak ettiği yeri alarak millete hizmet etmeye devam edeceğine inanç belirtti.

-Ataoğlu

DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da organizasyonun gerçekleşmesine kaktı koyan herkese teşekkür etti.

Demokrat Parti’nin ülke siyasi yaşamında önemli bir geçmişe sahip olduğunu belirten Ataoğlu, partinin yıllar içinde çok sayıda siyasetçinin yetişmesine katkı sağladığını, DP okulundan mezun olanların başka partilerin kurulmasında görev aldığını söyledi

Hükümette bulundukları sürede önemli hizmetlere imza attıklarını belirterek, hayata geçirdikleri ve geçirecekleri projeler hakkında da bilgi veren Fikri Ataoğlu, koalisyon ortağı olarak hazırladıkları bazı projelerin yeterli desteği görmediğini de söyledi.

Her secim dönemi öncesinde Demokrat Parti'nin baraj altında kalacağı yönünde söylemler ortaya atıldığını belirten Ataoğlu, bu söylemlerin gerçekleri yansıtmadığını, salona toplanan kalabalığın partinin gücü ve örgütlü yapısının göstergesi olduğunu kaydetti.

Demokrat Parti’nin Milletvekili, Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve muhtarlık adaylarıyla genel ve yerel seçimlere hazır olduğunu vurgulayan Ataoğlu, partililere, birlik ve dayanışma çağrısında bulundu.

-Akpınar

DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar, DP’nin 34’üncü kuruluş yıldönümünü kutlayarak , Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’tan aldıkları emaneti , geleceğe taşıyacaklarını söyledi.

DP’nin 1992 yılında tarihsel bir isyanın yeni bir siyasi hareketi olarak doğduğunu ve her zaman KKTC’nin temellerini atan kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın izinden gittiğini kaydeden Akpınar, bu süreçte partiye emek veren ve KKTC’ye sahip çıkan herkese teşekkür etti.

Akpınar, Demokrat Parti’nin istikrarı savunan, çözüm üreten, geleceği planlayan ve devleti güçlendirmeyi hedefleyen köklü bir siyasi hareket olduğunu kaydetti. Akpınar, partinin ülke gençlerinin hayallerini, daha güçlü bir ekonomi, demokrasi ve devlet yaratma, KKTC’nin uluslararası saygınlığını arttırma vizyonuyla çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Partinin hedefinin sadece seçim kazanmak değil, daha güçlü ve adil bir KKTC inşa etmek olduğunu vurgulayan Akpınar, partinin büyük yürüyüşünü, tarihsel emanetini ve mücadelesini sorumluluk bilinciyle ileriye taşıyacaklarını vurguladı.