Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin başkan ve temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı’ndaki toplantısı sona erdi.

Kıbrıs konusundaki gelişmelerin ele alındığı bir saat süren toplantı sonrası açıklama yapılmadı.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile Londra’da gerçekleştirdiği görüşme hakkında bilgi verildi.

Toplantıya UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı yanında Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu katıldı.

İngiltere temaslarını tamamlayarak bu sabah yurda dönen Cumhurbaşkanı Tatar’ın görüşmedeki ekibinde ise Müsteşar Okan Donangil, Özel Temsilci Güneş Onar, Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak ve Güven Yaratıcı Önlemler ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Seniha Birand Çınar yer aldı.