Kamu Çalışanları Birliği Sendikası (BİR-SEN) Başkanı Nihan Arifoğlu Güneyli, Sağlık Bakanlığı'nın farklı branşlarda toplam 90 geçici memur alımı için münhal açmasını eleştirdi.

Güneyli, sürecin "yangından mal kaçırır gibi" yürütüldüğünü ve bunun kamu vicdanında derin bir yara açtığını savundu.

Güneyli, yazılı açıklamasında, sendikanın konuyla ilgili geniş çaplı hukuki ve yasal inceleme başlattığını belirterek, “Haklı ve meşru gerekçelerimiz doğrultusunda konuyu yargıya taşıyacağımızı kararlılıkla bildiririz.” dedi.

Güneyli, söz konusu idari adımın Kamu Hizmeti Komisyonu'nun varlık nedenini, fırsat eşitliği ilkesini ve kamuda adalet anlayışını hiçe saydığını savundu.

“Seçim ayına girilen bu kritik dönemde, yasaların sadece acil ve istisnai durumlar için cevaz verdiği ‘geçici memur istihdamı’ maddesinin arkasına sığınarak geçici istihdama gitmek, devlet ciddiyeti ve ahlakıyla bağdaşmaz.” ifadelerine yer veren Güneyli, Kamu Hizmeti Komisyonu arşivleri incelendiğinde, açılan münhallerin birçoğu için geçmişte sınav yapıldığının ve buna rağmen atama bekleyen hak sahiplerinin bulunduğunun açıkça görüleceğini belirtti.

Güneyli, sağlık gibi doğrudan insan hayatını ve toplum sağlığını ilgilendiren en hassas alanlarda “liyakat yerine sadakat ve parti referansı” aranmasının halkın canına kastetmek anlamına geldiğini ileri sürdü.

“Aciliyet kılıfının arkasındaki gerçek nedir? KHK sınavları neden baypas edildi? Üç günlük süre ve 24 saatlik mülakat komedisi ne anlama geliyor? Kadrolar önceden sızdırıldı mı? Bütçe kalemi var mıydı?” şeklinde bazı sorular yönelten Güneyli, BİR-SEN olarak Kamu Sağlık Yasası’nın "suistimal" edilmesine asla müsaade etmeyeceklerini ifade etti.