Biyologlar Derneği tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Ekoloji Kampı, 17-20 Ağustos tarihleri arasında Tatlısu Zambak Tatil Köyü’nde gerçekleşti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, çevre bilinci, sağlıklı yaşam ve doğa sevgisinin genç kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen kampta, “Evrenimizi Tanıyalım”, “Çevre Kirliliği” ve “Tarım ve Sağlıklı Beslenme” temalarında etkinlikler düzenlendi.

Kamp boyunca etkinliklerin, Biyologlar Derneği yönetim kurulu üyeleri Vural Yılmaz, Dilge Özerdem, Gizem Mulla, Doğa Akkuzu ve Cemaliye Şemmedi koordinasyonunda yürütüldüğü kaydedildi.