Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıs Türk toplumunun mülkiyet konularında “sanık sandalyesine” oturtulduğunu belirterek, bunu eleştirdi ve “Gerginlik politikası yerine, insan hak ve çıkarlarının savunulması gerektiğini” ifade etti.

BKP Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre BKP Genel Başkanı İzcan, Kıbrıs Türk toplumunun mülkiyet konularında "sanık sandalyesine oturtulmasının" sorumlusunun Türkiye ve hükümet yetkilileri olduğunu ileri sürdü.

“Uluslararası hukukun herkesi bağladığını” belirten İzcan, Kıbrıs Türk toplumunun, dünya gerçeklerine dahil olması gerektiğini kaydetti. “Kıbrıs’ta müteahhitlere ‘yürüyün de korkmayın, arkanızdayız’ diyenler, insanımızı ateşe atmışlardır” görüşünü savunan İzcan, “Gelinen aşamada gerginlik politikası yerine, insan hak ve çıkarlarının savunulması gerektiğini belirtti.

“Kıbrıs, tüm Kıbrıslıların ortak vatanı” diyen İzcan, “Çözümün, Kıbrıs halkının temel insan haklarını garanti altına alması gerektiğini” kaydetti.