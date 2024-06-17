Bayram tatili nedeniyle vatandaşların akın ettiği Boğaz Piknik Alanı yine bildik manzaralara sahne oldu.

Yetkililerin yaptığı onca çağrı, kampanyalar ve çevre temizliklerine rağmen henüz bu duyarlılığa erişememiş bazı vatandaşlar Boğaz Piknik Alanını adeta bir çöp deryasına çevirdi.

Kilimden tutun da her türlü atığa kadar çöplerin yer aldığı Boğaz Piknik Alanının manzarası pes dedirtti.

Konuya tepki gösteren bazı vatandaşlar: "Turistler bizim ülkemize neden gelsin? Dünyanın neresinde bu kadar pis bir çevre var? İnsanlarımızın duyarsızlığı bizleri bezdirdi" yorumunda bulundular.